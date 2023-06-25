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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من مكة المكرمة .. شاهد حجاج السياحة يوجهون الشكر للحكومة المصرية على حسن التنظيم

صدى البلد

واصلت بعثة الحج السياحى برئاسة سامى سامى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، حملاتها الرقابية على الشركات السياحية المنظمة لبعثات الحج السياحى هذا العام للاطمئنان على الحجاج ومدى التزام الشركات بتوفير كافة الخدمات الطبية والفندقيةلهم.

وشارك مراسل صدى البلد فى احدى حملات المتابعة، حيث أكدت سامية سامى على التزام الشركات بتنفيذ ضوابط الحج هذا العام، وتنفيذ جميع بنود التعاقد التى وقعتها الشركات مع الحجاج المصريين، وتنظيم ندوات تثقيفية ودينية وتوعية لجميع الحجاج.

الدكتور محمد علي، عضو مكتب شؤون الحج السياحي المصري، قال إن تعليمات وزير السياحة والآثار، واضحة وصريحة على ضرورة شن حملات متابعة للاطمئنان على توفير أفضل الخدمات للحجاج بداية من السفر الحجاج من مصر وحتى عودتهم سالمين، مرة اخرى الى ارض الوطن.

وأشار الى تواجد جميع اللجان الخاصة بوزارة السياحة والآثار بجميع المنافذ سواء البرية أو الجوية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، بالاضافة الى اللجان الميدانية المنتشرة على جميع الاراضى المقدسة سواء فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى المشاعر المقدسة فى منى وعرفات.

وأشاد حجاج السياحة بحسن التتنظيم ووجهوا الشكر الى الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وبالاخص وزارة السياحة والاثار.

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