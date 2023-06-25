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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع شخص وإصابة آخرين سقطت بهم لعبة قطار ملاهي في السويد

صدى البلد

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون، إثر خروج قطار بمدينة ملاهي عن القضبان في مدينة ستوكهولم بدولة السويد اليوم الأحد، وفقا لما أفاد به التلفزيون السويدي.

وقال مسؤولو ملاهي محطة “إس في تي” إن إحدى العربات على متن قطار “جيت لاين” خرجت عن مسارها، وسقطت على الأرض في متنزه جرونا لاند الترفيهي.

وقالت المتحدثة باسم محطة الملاهي، أنيكا تروسليوس “إنه أمر مأساوي ومروع بشكل لا يصدق، لسوء الحظ تم إبلاغنا بمقتل شخص وإصابة عدة أشخاص”.

وذكرت الشرطة السويدية أن سبعة أشخاص، من الأطفال والبالغين، نُقلوا إلى المستشفى بعد الحادث. وتم إخلاء مدينة الملاهي لتسهيل عمل أطقم الإنقاذ.

وقالت جيني لاجرستيد، مراسلة “إس في تي” السويدية، التي كانت تقف في الصف في انتظار رحلة أخرى، إن العربة سقطت من ارتفاع عالٍ وكان بداخلها ركاب.

وأضافت: “فجأة سمعت صوتاً معدنياً، ثم بدأت اللعبة في الاهتزاز”.

واضطر رجال الإنقاذ إلى إبعاد الركاب الآخرين الذين علقوا في عربات أخرى على الأفعوانية بعد الحادث.

أطقم الإنقاذ الشرطة السويدية الأطفال والبالغين ستوكهولم خروج قطار دولة السويد

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