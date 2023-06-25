بالبورنس.. ياسمين صبري تستعرض جمالها وأنوثتها

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت ياسمين صبري بإطلالة لافتة، مرتدية بورنس انيق أبيض اللون، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على لون بشرتها.

وانتهت ياسمين صبري، من تصوير فيلم " البعبع" والتي تقوم فيه بدور البطولة مع النجم أمير كرارة.

وتواجدت ياسمين صبري في الشيخ زايد لتصوير آخر مشاهدها مع أمير كرارة ومحمد عبد الرحمن في زد بارك.

وطرحت شركة سينرجى فيلمز الإعلان التشويقى لفيلم "البعبع" بطولة النجم أمير كرارة والنجمة ياسمين صبري المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت، ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان"، يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.