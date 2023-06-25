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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فزلكة.. التعليم تنفي صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

صدى البلد

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة وعقوبة الغش.

وقال زلطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة "صدي البلد"،:"  بعض طلاب الثانوية العامة اشتكوا من صعوبة امتحان الكيمياء الذي عقد اليوم الأحد، فيما كان الامتحان مطابقا للمواصفات التي حددتها الوزارة.

وأوضح،:" سيتم مراجعة الصياغة العلمية لأسئلة امتحان الكيمياء ليحصل كل طالب على حقه كاملا.

وأضاف،:" بمجرد ورود شكاوى عن صعوبة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2022، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بتشكيل لحنة مكونة من 10 خبراء متخصصين لمراجعة صياغة الأسئلة لغويا وعلميا وتحديد عوامل الصعوبة.

وردا على سؤال الإعلامي أحمد موسى عن أن بعض الطلاب اشتكوا من أن هناك أسئلة امتحان الكيمياء بالثانوية العامة فيها «فزلكة» وبعضهم «خرجوا من اللجنة بيعيطوا»، قال إنه يجب ألا ننساق وراء الشكاوى الواردة من مواقع التواصل الاجتماعي لأنها قد تبالغ أحيانا في توصيف الحالة.
 

أحمد موسى التواصل الاجتماعي التربية والتعليم برنامج على مسئوليتي امتحانات الثانوية العامة تسريب امتحانات الثانوية العامة

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