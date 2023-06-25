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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هندية تعلق على حلا شيحا: في حالة تخبط ومقدرش أحكم عليها

هندية
هندية

كشفت الفنانة هندية عن رأيها في عودة الفنانة حلا شيحا مرة أخري بعد اعتزال الفن قائلة:' حلا شيحا في حالة تخبط وانا لما اتجوزت ايمن السويدي قالولي حد يسيب ايمن السويدي بعربياته بجماله رغم أن أنا كمان كان عندي واسمي كان زي الطبل بس مكنش فارق معايا كل الكلام ده.

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامية انجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي:' كل واحد حاسس بمشكلته بوجعه، مقدرش احكم عليها واقول ليه قلعت أو لبست كل واحد حاسس بوجعه هوا الله اعلم حالتها النفسية إيه مقدرش اقولك.


برنامج " المنسي" هو برنامج على قناة " هي" تقديم الإعلامية انجي هشام، ويذاع يومي السبت والأحد في تمام الساعة الحادية عشر مساءا ويستضيف عددا من نجوم الفن والإعلامين الذي غابت عنهم أضواء الشهرة والنجومية.

 

https://fb.watch/ln97MBYyNi/?mibextid=Nif5oz

هندية حلا شيحا

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