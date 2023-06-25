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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: تكليف المهندس وليد عباس بالإشراف على مكتب الوزير

المهندس وليد عباس
المهندس وليد عباس

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار رقم 560 لسنة 2023، والذي تضمن تكليف المهندس وليد عباس عبد القوى معاون الوزير، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإشراف على مكتب الوزير بالإضافة إلى عمله.

 

وجاء نص القرار كالتالي:

بعد الإطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء وتعديلاته وفى ضوء ظروف العمل ومتطلباته وعملا على حسن سير العمل وانتظامه بمكتب الوزير قرر..

المادة الأولى

يكلف الدكتور مهندس وليد عباس عبد القوى معاون الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإشراف على مكتب الوزير بالإضافة إلى عمله.

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ كل فيما يخصه.

الأسكان المجتمعات العمرانية قطاع التخطيط المرافق المشروعات

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