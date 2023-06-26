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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أرخص سيارة رياضية يابانية بالسوق المصري.. سعر نيسان سنترا 2024.. أسعار شيري موديل 2023 في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سيارة رياضية يابانية "زيرو" بسعر أرخص من الصيني .. اعرف بكام

تقدم شركة سوبارو اليابانية النسخة XV الرياضية، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، وذلك عبر 3 فئات من التجهيزات، بسعر يبدأ من 999 ألف جنيه، والتي تنافس الكثير من السيارات الصينية والتي كسرت بعضها حاجز المليون جنيه.

 

أرخص سيارة صينية في السوق المصري وبسعر مفاجأة .. صور

مازالت السيارة الصينية شانجان ألسفن موديل 2022، هي أرخص نسخة يقدمها الصانع الصيني في مصر، حيث طرحت بسعر رسمي يبلغ 320 ألف جنيه للفئة الاولى "مانيوال"، بينما تقدم عبر فئات اخرى تتمتع بناقل سرعات اوتوماتيكي.

 

تبدأ من 440 ألف جنيه.. أسعار سيارات شيري موديل 2023 في مصر

تمكنت شركة شيري الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، حيث تقدم مجموعة مميزة من السيارات، والتي تتنوع بين فئة السيدان مثل النسخة اريزو 5، والفئة الرياضية المتعددة الاستخدام والتي تشمل أسطول سيارات عائلة "تيجو" الشهيرة.

 

سعر نيسان سنترا بعد طرح موديل 2024 في مصر .. صور

تواصل شركة نيسان عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديلات 2024، والتي شملت كلا من النسخة "صني" و "سنترا" الشهيرة من فئة السيدان، حيث تم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات.

 

سعر مرسيدس GLS موديل 2023 بالسوق المصري.. صور

تتعدد السيارات المطروحة من قبل شركة مرسيدس الالمانية داخل السوق المصري، بين فئة الهاتشباك والسيدان، والكروس اوفر، بالاضافة إلى فئة السيارات الرياضية SUV، ومنها النسخة مرسيدس GLS موديل 2023 الشهيرة، والتي تأتي بالكثير من التجهيزات القوية.

 

بعد انتقاله للسعودية .. تعرف على سيارة كريم بنزيمة الجديدة وسعرها الخرافي

انتقل النجم العالمى لاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما الى الدورى السعودى ، بعد انضمامه الى صفوف نادي اتحاد جدة ، فى صفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

 

سعر لكزس ES موديل 2023 في السعودية |صور

تقدم شركة لكزس الكثير من السيارات القوية داخل السوق السعودي، والتي تتنوع بحسب تصميمها الخارجي، أو قدراتها الفنية والتقنية، ومنها النسخة لكزس ES موديل 2023 صاحبة المظهر العصري المميز، حيث تتمتع بمقدمة تتسم بالشراسة، مع جنوط رياضية، وتصميم خارجي انيق، إلى جانب مجموعة من التجهيزات.

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