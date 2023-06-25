طريقة اقتصادية لعمل السينابون

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل السينابون.



مقادير السينابون:

نصف كوب سكر. ربع كوب من الماء الدافئ.

ملعقتين من الخميرة.

بيضة.

ثلث كوب من الزبد.

كوب حليب.

مقادير الحشو:

كوب من السكر البني.

ملعقتين من القرفة.

نصف كوب من الزبد.

طريقة عمل السينابون الليبي بالخطوات:

في وعاء كبير قومي بوضع السكر والخميرة وأضيفي إليهم الماء الدافئ.

اتركي الخليط جانبا حتى تختمر الخميرة وتتفاعل مع الماء والسكر.

ثم ضعي في وعاء أخر كوب من الحليب مع بيضة وقلبيهم جيدا، ثم أضيفي إليهم الخميرة.

قلبي المكونات جيدا ثم ضعي كمية التدريج على الخليط بالتدريج مع التقليب المستمر.

قومي بمزج المكونات جيدا حتى تحصلين على عجينة متماسكة وطرية.

اتركي العجينة جانبا مغطاة لمدة ثلاث ساعات على الأقل.

ثم قومي بخلط السكر البني مع ملعقتين من القرفة وامزجي الخليط جيدا.

ثم تفرد العجينة بعد مرور ثلاث ساعات وشكلي العجين على شكل مستطيلات.

بعد ذلك قومي بحشو العجين بخليط السكر والقرفة ولف عجينة السينابون بالشكل الحلزوني مثل الشكل المعتاد.

ثم قومي بتحضير صينية مناسبة الحجم ودهن الصينية بالقليل من الزبد ثم ضعي السينابون في الصينية.

قومي بإدخال الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ثم قومي بإخراج السينابون من الفرن بعد أن يكتسب اللون الذهبي.

ثم أضيفي صوص الشوكولاتة أو صوص الكراميل أو صوص السكر وتقديمه في أطباق التقديم.

والآن بعد أن تعرفنا على طريقة عمل السينابون الليبي ، سوف نتعرف أيضا على بعض الوصفات الأخرى المميزة لعمل السينابون:

طريقة عمل السينابون بالسكر

صوص السينابون بالسكر:

كوب من الماء.

كوب من السكر وكوب من الكريمة.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

طريقة عمل صوص السينابون بالسكر:

قومي بخلط السكر مع الماء وعصير الليمون ثم ضعي الخليط في قدر على النار.

اتركي الخليط على النار حتى يذوب السكر تماما ويتحول الخليط إلى اللون الذهبي.

ثم قومي بإضافة كوب من الكريمة مع التقليب ببطء.

ثم اتركي الخليط على النار حتى تحصلين على صوص التوفي.

بعد ذلك اتركي الصوص جانبا حتى يبرد ويمكن استخدام هذا الصوص كحشو للسينابون.