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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس الوزراء بعيد الأضحى المبارك

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحلول عيد الأضحى المبارك.

وجاءت تهنئة قداسة البابا تواضروس من خلال برقية بعث بها لسيادته، وقال قداسة البابا في نص البرقية: الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لدولتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بوافر الصحة ويوفق سعيكم في طريق تنمية مصر في جميع النواحي، وهو ما يلمسه جميع المصريين بفضل جهودكم الحثيثة، دمتم محفوظين بعناية الله.

كما هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأرسل قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة، هذا نصها: السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أرسل لسيادتكم ولجميع أحبائنا من ضباط وأفراد جهاز الشرطة المصرية أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ويساند جهودكم لحفظ أمن واستقرار مصرنا الغالية.

كذلك بعث البابا تواضروس برقية تهنئة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، هذا نصها: فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أحب أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة للنهوض بمصرنا الغالية وتحقيق رسالتكم الحضارية في نشر المحبة وترسيخ قيم التسامح و العيش المشترك، دمتم في رعاية الله وحفظه.

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