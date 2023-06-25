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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير الصحة: مبادرة 100 يوم صحة توجد داخل 5400 وحدة أساسية و 700 مستشفي

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن مبادرة 100 يوم صحة تعمل في جميع وحدات الرعاية الأساسية المنتشرة في جميع محافظات مصر والذي يبلغ عددهم 5400 وحدة رعاية أساسية الذي يعملون من الساعة 9 صباحاً وحتي 9 مساءاً.

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وزير الصحة: 35 مليار جنيه تكلفة مبادرة 100 يوم صحة

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وزير الصحة يعلن تفاصيل الخدمات المقدمة للمواطنين خلال حملة "100 يوم صحة"

 

وأضاف "خالد عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن خدمة هذه المبادرة منتشرة ومتوفرة في جميع مستشفيات وزارة الصحة والبالغ عددهم 700 مستشفي داخل جميع أنحاء الجمهورية.

وتابع وزير الصحة، أن هناك فرق متخصصة متنقلة تقوم بالانتقال إلى الأشخاص الذين لا يستطيعون الذهاب الي المستشفي أو الوحدة الأساسية من أجل علاجه وتوفير جميع الخدمات الطبية له.

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