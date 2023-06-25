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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تنشر صورتها من أمام الكعبة.. ميار الببلاوي تؤدى مناسك الحج

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

حرصت الفنانة والمذيعة ميار الببلاوي ، على مشاركة جمهورها صورة لها من أمام الكعبة المشرفة أثناء أدائها مناسك الحج، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك.


وتقدم الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي  حاليًا برنامج «أحلى الكلام» على شاشة قناة «الشمس»، حيث تستضيف خلاله العديد من الدعاة وأساتذة جامعة الأزهر.

 
وعلى جانب آخر، كان مسلسل آه من حواء هو آخر أعمال ميار الببلاوي عام 2016، وضم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم سارة محمد، منال سلامة، وفاء سالم، مادلين طبر، رحاب الجمل، ومن تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج وائل فهمي عبد الحميد، كما شاركت في مسلسل ستات قادرة بالتعاون مع عبير صبري ونجلاء بدر.


ميار الببلاوي شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية، قبل ارتدائها للحجاب، الذي قدمت به أيضا اكثر من عمل، ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها: "رد قلبي"، "ديسكو ديسكو"، إنذار بالطاعة"، "رجل آيل للسقوط"، "وداعا للعزوبية"، "أهالينا".

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٦٢٥_٢٣١٩٥٠
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٥_٢٣١٩٣٨
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٥_٢٣١٩٣٨
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٥_٢٣١٩٢٩
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٥_٢٣١٩٢٩
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IMG_٢٠٢٣٠٦٢٥_٢٣١٨٤٣
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٥_٢٣١٨٢٩
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مناسك الحج ميار الببلاوي اعمال ميار الببلاوى الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي

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