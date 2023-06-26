من وقفة عرفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2023، في الفترة من الثلاثاء 27 يونيو 2023 (وقفة) إلى الاثنين 3 يوليو 2023 (سادس أيام العيد).

توقعت هيئة الأرصاد، في بيان عبر صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أن الطقس سيكون حارا رطبا نهارًا خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومن المتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وأضافت الأرصاد، في بيانها، أن البلاد تشهد أجواء معتدلة في الصباح الباكر، ويكون الطقس معتدل الحرارة ليلًا على جميع محافظات الجمهورية، على أن تصل الحرارة الحرارة العظمى نحو 35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة خلال إجازة عيد الأضحى، توقعت الأرصاد أن تشهد البلاد نشاط الرياح على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تظهر الشبورة المائية خفيفة صباحًا، على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد.

وقدمت الأرصاد مجموعة من النصائح والإرشادات للتعامل مع الطقس خلال إجازة عيد الأضحى المبارك كالآتي:

-ارتداء غطاء واقي للرأس واستخدام المظلة في حالة التعرض لأشعة الشمس.

-تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة وحتى الخامسة عصرًا.

-الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.

-القيادة بهدوء في الصباح الباكر أثناء وجود الشبورة المائية.

-الأجواء تسمح بممارسة الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

-متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميا

أما عن حالة الطقس غدا الاثنين 26 يونيو، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

أما بالنسبة للظواهر الجوية فتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الادارية 35 22

6 اكتوبر 34 22

بنهــــا 34 23

دمنهور 33 22

وادى النطرون 34 21

كفر الشيخ 33 22

المنصورة 34 23

الزقازيق 35 23

شبين الكوم 35 23

طنطا 34 22

دمياط 32 21

بورسعيد 31 22

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 23

العريش 32 22

رفح 31 21

رأس سدر 38 24

نخل 35 17

كاترين 32 16

الطور 34 25

طابا 35 24

شرم الشيخ 39 29

الاسكندرية 30 22

العلمين الجديدة 29 22

مطروح 29 21

السلوم 30 21

سيوة 37 22

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 27

سفاجا 37 26

مرسى علم 38 26

شلاتين 38 28

حلايب 33 28

أبو رماد 36 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 35 22

بني سويف 35 22

المنيا 37 21

أسيوط 38 23

سوهاج 39 24

قنا 41 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

الوادى الجديد 42 24

أبوسمبل 41 25