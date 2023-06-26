جولات منتصف الليل.. بعثة السياحة تتفقد مخيمات الحجاج فى منى وعرفات.. اجتماعات مكثفة مع شركات الخدمات.. توجيهات مشددة بتوفير الراحة للمصريين.. صور

بعثة الحج السياحى تشن جولات منتصف الليل استعدادا للتصعيد

ساميى سامى تتفقد مخيمات الحجاج فى منى وعرفات

اجتماعات مكثفة مع شركات الخدمات وتعديلات على خططهم

توجيهات مشددة من وزير السياحة والاثار لتوفير الراحة للمصريين

قامت البعثة المصرية لحجاج السياحة برئاسة سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس بعثة الحج بجولات تفقدية منذ قليل للاطمئنان على سير تصعيد حجاج الشركات إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم للحج، ثم النفرة إلى صعيد مزدلفة والاستقرار بمشعر منى طوال أيام التشريق.

شارك فى الجولات كل من سيد خاطر مدير عام السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار ومحمود عبد الرازق مدير عام النقل السياحى بالوزارة وناصر تركى عضو اللجنة العليا للحج والعمرة واحمد ابراهيم وهشام امين عضوى اللجنة وعضوى مجلس إدارة غرفة شركات السياحة.



وعقدت اللجنة العليا للحج السياحى بوزارة السياحة والآثار عدة اجتماعات الساعات الماضية، ناقشت الاجتماعات خطة تصعيد حجاج السياحة المصريين إلى مشعرى منى وعرفات وذلك فى إطار قيام مكتب شؤون الحج السياحى المصرى باتخاذ الاجراءات اللازمة والاستعدادات الخاصة بتصعيد الحجاج

وأكدت سامية سامى إلى أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتسهيل عملية تصعيد حجاج السياحة وعددهم 16100 حاج إلى مشعر عرفات، موضحة أنه تم تجهيز حوالى 400 أتوبيس لنقل حجاج السياحة من مقار إقامتهم بفنادق مكة المكرمة إلى مشعر عرفات.

وأضافت أنه قد تم التأكد من أن تكون هذه الأتوبيسات موديلات حديثة مع إجراء فحص شامل لكافة سيارات نقل حجاج السياحة للتأكد من سلامتها تماماً، وأن تكون أيضاُ ملازمة للحجاج طوال تحركاتهم بالمشاعر المقدسة، ووجودها فى نقاط قريبة من المخيمات، بجانب توفير المياه والمشروبات خلال تحركات الحجاج.

وأوضحت سامية سامى أنه يتم رفع تقارير دورية إلى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بشأن أوضاع حجاج السياحة وأعمال بعثة الوزارة فى إطار متابعته على مدار الساعة للاطمئنان على أحوال الحجاج وحرصه على التأكد من سير كافة ترتيبات الحج السياحى بشكل جيد.

وقد قررت اللجنة العليا للحج والعمرة إيفاد أعضاء مكتب شئون الحج السياحى للمرور وتفقد المخيمات الخاصة بحجاج السياحة بمشعرى عرفات ومنى للتأكد من جاهزيتها استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج السياحة وتوفير كافة الاحتياجات لهم وبدء مناسك الحج.

وعلى صعيد اخر فقد أكد أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وعضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة أن عمليات تجهيز المخيمات المخصصة لحجاج شركات السياحة فى كل من منى وعرفات تم تجهيزها استعدادا لاستقبال الحجاج وبدء مناسك الحج، وأضاف أن مؤسسة رواف منى التى تعاقدت معها الغرفة لخدمة حجاج السياحة وتقديم خدمات الطوافة لهم بالمشاعر المقدسة، أنهت كافة الاجراءات لتصبح المخيمات جاهزة لاستقبال الحجاج وعلى مدار الساعات الماضية واصلت العمل بالمخيمات فى كل من مشعرى عرفات ومنى حتى تم توفير كافة الخدمات بالمخيمات، موضحا أن وزارة السياحة والاثار تتشدد فى تطبيق كافة الاشتراطات التى تضمن راحة وسلامة الحجاج والالتزام بتوفير كافة الخدمات المتفق عليها مع الحجاج.

وأوضح هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أنه تم الانتهاء من مراجعة وصيانة المخيمات وتجهيزها لمواجهة أى طارئ خلال مناسك الحج، وكذلك تجهيز الطرق والشوارع بين المخيمات وفرشها بالسجاد والموكيت وزيادة المساحات الخضراء بالمخيمات، كما تم الانتهاء من إنشاء دورات المياه بمستوى متميز للغاية لكافة مستويات الحج وزيادة أعدادها لتستوعب مجموعات الحجاج فى كل مخيم، بجانب تجهيز المطابخ المكلفة بإعداد وجبات الحجاج وتأمينها بكافة وسائل التأمين والدفاع المدنى وإبعاد منطقة المطابخ عن أماكن إقامة الحجاج.

وأشار ناصر تركى عضو اللجنة العليا وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية إلى أن بعثة الحج السياحى تابعت على مدار الساعة عمليات تجهيز مخيمات حجاج السياحة فى كل من منى وعرفات، وتتلقى تقارير دورية على مدار اليوم حول تجهيز المخيمات، لافتاً إلى أن البعثة سوف تقوم خلال ساعات بمعاينة واستلام كافة المخيمات للمستويات الثلاث للحج السياحى "٥ نجوم والاقتصادى والبري" وذلك قبل تصعيد الحجاج والتأكد من توافر كافة الخدمات والتجهيزات اللازمة لراحة وسلامة الحجاج طوال تواجدهم بالمشاعر المقدسة، معرباً عن ثقته فى تقديم خدمات أكثر تميزًا هذا العام لحجاج السياحة.

وقال عضو اللجنة العليا للعمرة والحج أن الحج السياحى هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، خاصة مع عودة الحج البرى مرة أخرى بعد فترة توقف.

وأضاف أن اللجنة العليا تتابع على مدار الساعة حالة الحجاج المصريين ومدى رضائهم عن مستوى الحج السياحى سواء الاقتصادى أو فئة الـ٥ نجوم أو البرى.

وأشار تركى إلى أن اللجنة العليا تتواصل مع لجان وزارة السياحة والآثار برئاسة سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، والمنتشرة فى المناطق المتواجد بها حجاج لشركات السياحة، حيث تقوم اللجان بالمرور على أماكن إقامتهم للتأكد من تنفيذ البرامج المتفق عليها بدون أى تغيير.