بسعر لن تتوقعه.. موبايل مميز من أوبو Oppo بسعر رخيص

يعد هاتف Oppo A57 من شركة أوبو الصينية من أفضل الهواتف المناسبة للشباب والفئة المتوسطة، حيث يتميز بسعر منافس للغاية مع مواصفات كبيرة منها كاميرا و شاشة مميزة، وبطارية كبيرة 5000 مللي أمبير، ومعالج جيد.

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A57 في السوق المصري بسعر يبدأ من 5 آلاف و 555 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

وجاء هاتف أوبو Oppo A57 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.56 بوصة، وجودة + HD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

ويقدم هاتف أوبو Oppo A57 كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED، مع كاميرا أمامية للتصوير السيلفي وإجراء مكالمة الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A57 بمعالج من نوع Helio G35 من شركة ميديا تيك بذاكرة يدعم تقنية 4G ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، وسعة تبدأ من 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة،

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A57 على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، مع منفذ شحن من نوع USB -C وبلوتوث Bluetooth 5.0 ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر.