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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل أسعار الذهب عالميا بالتزامن مع تراجع الدولار

أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، في المعاملات الآسيوية المبكرة بدعم من انخفاض الدولار الأمريكي، على الرغم من أن احتمالات رفع الفائدة الأمريكية مجددا هذا العام لكبح جماح التضخم أثرت سلبا على شهية الإقبال على المعدن النفيس.

 

وشهدت أسعار الذهب زيادة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1926.29 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1936.10 دولار للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

 

وتراجع الذهب 1.8% في الأسبوع الماضي بعد تصريحات متعلقة بتشديد السياسة النقدية للعديد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 22.57 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 924.13 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1297.63 دولار للأوقية.

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