حدائق الري بالقناطر تواصل الاستعداد لاستقبال الزوار خلال عيد الأضحى

تواصل وزارة الري الاستعداد لعيد الأضحي المبارك من خلال متابعة المناسيب وتطهير المجاري المائية.

وواصلت حدائق الرى بالقناطر الإستعداد لاستقبال الزوار خلال عيد الأضحى المبارك عن طريق التطهير ومتابعة النظافة.

وترفع الوزارة درجة الإستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال أيام العيد ، مع تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات ، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين .

وتستمر اعمال المتابعة من خلال اجهزة الوزارة بالمحافظات لمناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف خلال أيام العيد ، والإطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية ، ومتابعة جاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى .

كما تستمر المتابعة لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

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