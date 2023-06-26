القاهرة 34.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 26_6_ 2023

قدّمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 26 يونيو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين.



ويتوقع خبراء الأرصاد اليوم الاثنين، أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة على كافة الأنحاء ليلاً.



درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 - 23

الإسكندرية 30- 22

الإسماعيلية 35 - 22

الغردقة 38 -27

أسوان 42- 28

سوهاج 39 - 24

المنيا 37 - 21