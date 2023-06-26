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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

جبالى يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1444هــ ، أعاده الله على مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

جاء في نص البرقية: "يسرني ونحن نستقبل عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الإيمانية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، أن أتوجه إليكم -سيادة  الرئيس - بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني وأصدق الأمنيات، سائلاً المولى - جلَ وعلا - أن يعيدها على سيادتكم بوافر الصحة والعافية، وعلى شعب مصر العظيم، وكل المسلمين في كافة بقاع الأرض بالخير واليمن والبركات."وكل عام وسيادتكم بخير".

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب برقية تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد الأضحى المبارك

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