صحف الكويت| أمير البلاد يهنئ متفوقي الثانوية العامة.. الحجاج في منى لقضاء يوم التروية.. وأول ظهور لوزير الدفاع الروسي

السعودية: أوامر ملكية بتعيين نائب لوزير الدفاع ومساعد لوزير الاستثمار

القتال يستعر في الخرطوم ودارفور وقلق أممي من استهداف المدنيين

تضرر 19 منزلاً وأكثر من 10 آلاف متر مربع من الطرق جراء تمرد «فاغنر»

قبرص تحبط هجوماً «إيرانياً» ضد إسرائيليين

نكسة لروسيا أمام القضاء الأسترالي بشأن بناء سفارتها في كانبيرا

رئيس بلدية موسكو: رفع كل قيود مكافحة الإرهاب المفروضة في المدينة



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الإثنين، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، ذكرت صحيفة الجريدة أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، قد بعث ببرقيات تهان لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني، وفي التربية الخاصة لهذا العام الدراسي 2022-2023، أعرب فيها عن خالص تهانيه بما حققوه من تفوق عال، وحصولهم على نسب متميزة نالوا فيها هذا التفوق المرموق.

وثمّن أمير البلاد جهودهم الدراسية المتواصلة ومثابرتهم وحرصهم على التميز في تحصيلهم العلمي، وبما هيأته أسرهم لهم من أجواء مناسبة ومحفزة أسهمت في تحقيق هذا التفوق المتميز، سائلا سموه الباري تعالى لهم كل التوفيق والنجاح لإكمال مسيرتهم التعليمية وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.



قالت صحيفة الراي إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، عاد إلى أرض الوطن، عصر أمس، قادماً من الجمهورية الإيطالية الصديقة، بعد زيارة خاصة. وكان في مقدمة مستقبليه على أرض المطار ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ ناصر المحمد، ورئيس ديوان ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، وسمو الشيخ صباح الخالد، والشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، وكبار المسؤولين بالدولة.



وأفادت صحيفة الوطن بأن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بعث ببرقية تهنئة إلى أخيه أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم. وأشاد سموه بما حققته قطر في عهد الشيخ تميم بن حمد من إنجازات تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف المجالات.

عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الأنباء إلى اصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس أوامر ملكية تضمنت تعيين نائب لوزير الدفاع ومساعد لوزير الاستثمار.

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس» أنه صدر أمر ملكي بتعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

وصدر أمران ملكيان بتعيين د.هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة، وتعيين خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.



وقالت صحيفة الوطن إن مئات آلاف الحجاج أدوا أمس «طواف القدوم» حول الكعبة المشرفة في مدينة مكة المكرمة بمشاعر ملؤها الايمان والروحانية، في مستهل مناسك الحج الذي ينعقد هذا العام بأعداد مماثلة لما قبل جائحة كوفيد في أكبر تجمع إيماني في بقعة جغرافية واحدة.

وفاضت شوارع مكة بآلاف الحجاج من الجنسيات كافة، بعدما رفعت المملكة العربية السعودية القيود على أعمار الحجيج.

وبدءا من مساء أمس، انتقل ضيوف الرحمن بأعداد كبيرة إلى منى، على بعد نحو 5 كيلومترات من المسجد الحرام، استعدادا لقضاء يوم التروية في مشعر منى الذي يسبق ركن الحج الأعظم، حيث يصعد الحجيج للوقوف بصعيد عرفات الطاهر غدا.



قالت صحيفة الأنباء إن العاصمة السودانية الخرطوم شهدت امس تصاعدا في حدة الاشتباكات والقصف المدفعي والضربات الجوية مع دخول الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعه الحادي عشر، بحسب شهود عيان، وهو ما تسبب في نزوح 2.5 مليون شخص وإحداث أزمة إنسانية.

وأشار شهود أيضا بحسب «رويترز» إلى زيادة حادة في أعمال العنف في الأيام الأخيرة في نيالا، أكبر مدن إقليم دارفور غرب البلاد.

الى ذلك، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بقصف عدة أحياء سكنية في الخرطوم والخرطوم بحري بالمدفعية والطيران.



وأشارت صحيفة القبس إلى ما قاله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده ستعمل على الاستغلال الأمثل لإمكاناتها المادية والبشرية لحماية حدودها ومحاربة الهجرة غير الشرعية والمخدرات والعملة المزورة.

وأضاف تبون في كلمة ألقاها خلال تفقده تدريبات عسكرية بمنطقة الجلفة جنوبي البلاد إن «الجزائر كانت ولازالت قلعة للسلم والأمان ولم تكن منذ استقلالها مصدر تهديد أو اعتداء على أحد».

وأضاف: «اكتساب موجبات القوة يعد من أولوياتنا حماية لسيادتنا أمام محاولات تهديد الاستقرار في منطقتنا»



أفادت صحيفة الجريدة بان الأمن القبرصي أحبط هجوماً خطط له عناصر تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، بهدف قتل إسرائيليين على الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط. وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، وصلت المعلومات المتعلقة بالهجوم إلى أجهزة المخابرات القبرصية، بالتعاون مع نظرائها في إسرائيل والولايات المتحدة.

دوليا، ذكرت صحيفة الراي أن مسعى روسيا لبناء سفارة جديدة قرب مقر البرلمان الأسترالي تعرض لنكسة أمام القضاء اليوم، مع دعم المحكمة العليا لجهود الحكومة لاسترجاع الأرض.

وعطلت أستراليا سعي روسيا إلى بناء سفارتها الجديدة في كانبيرا بعدما حذرت وكالات الاستخبارات المحلية من احتمال استخدامها منطلقا للتجسس على المشرعين.



أوضحت صحيفة الراي إعلان رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين اليوم، إنه رفع قيود مكافحة الإرهاب التي فرضت في المدينة خلال أحداث يوم السبت التي وصفتها السلطات بأنها تمرد مسلح قامت به مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

وعلى نحو منفصل، قالت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية إن الوضع في البلاد «مستقر».



وقالت صحيفة الوطن إن وكالة الإعلام الروسية ذكرت اليوم الاثنين أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو زار القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا، وذلك في أول ظهور علني له منذ تمرد مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة.

وتقدم مقاتلو مجموعة «فاغنر» قرب موسكو قبل أن ينسحبوا فجأة إلى منطقة تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا بعد اتفاق مع الكرملين توسطت فيها بيلاروسيا.



أشارت صحيفة الجريدة إلى تضرر حوالي 19 منزلا وأكثر من 10 آلاف متر مربع من الطرق خلال التمرد المسلح الذي نفذته مجموعة فاغنر في روسيا، على ما أعلنت السلطات المحلية، في أول تقييم جزئي لهذه الأحداث التي هزت السلطة الروسية.

في منطقة فورونيج، المتاخمة لأوكرانيا والتي مرت عبرها قوات فاغنر خلال تقدمها نحو العاصمة الروسية، قال رئيس مقاطعة بافلوفسكي الأحد على تلغرام إن «19 منزلاً تضرر في القرية». وأوضح أن هذه الأضرار وقعت «في أعقاب اشتباك دار بالقرب من إليزافيتوفكا، في مقاطعة بافلوفسكي، في 24 يونيو، عندما عبر رتل من مجموعة فاغنر منطقتنا». وبذلك يكون المسؤول المحلي قد أكد حدوث مواجهة بين قوات فاغنر في المنطقة والجيش الروسي، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الاشتباكات.



وأشارت صحيفة الراي إلى أن بريطانيا وحلفاء لها دربوا أكثر من 17 ألف مجنّد أوكراني خلال العام الماضي لمساعدة كييف في محاربة الغزو الروسي، على ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانيّة اليوم الاثنين.

وخضع المجنّدون لبرنامج «شاقّ» مدّته خمسة أسابيع، قالت الوزارة إنّه حوّلهم «من مدنيّين إلى جنود».



قالت صحيفة القبس إن نسبة البريطانيين الراغبين في العودة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2016، بعد مرور 7 سنوات على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.

وأظهر الاستفتاء أن البريطانيين أكثر تفاؤلا حيال مستقبل الاتحاد، لدرجة أنهم يثقون في المفوضية الأوروبية أكثر من حكومتهم.

وأشارت البيانات في دراسة شركة «يوجوف» الأخيرة لمتابعة خروج بريطانيا من الاتحاد إلى أن 58.2 بالمئة من الأشخاص في بريطانيا من شأنهم أن يصوِّتوا الآن لإعادة الانضمام إلى الاتحاد، باستثناء أولئك الذين قالوا إنهم لن يُصوتوا أو قالوا إنهم لا يعرفون.

وهذه النسبة المئوية ارتفعت بشكل ثابت تقريبا منذ نسبة 47 بالمئة المنخفضة المُسجلة في أعقاب الاستفتاء في مطلع 2021.



وذكرت صحيفة القبس إن السلطات اليابانية كشفت عن أن امرأة في السبعينيات من عمرها توفيت في مقاطعة إيباراكي (شمال شرقي طوكيو) بعد إصابتها بفيروس أوز، مما يجعلها أول وفاة في العالم بسبب العدوى التي تنقلها حشرة القراد.

وقالت السلطات الصحية إن الفيروس اكتشف في البلاد عام 2018، ورغم أنه قد تكون هناك إصابات بين البشر والحيوانات، فإنه لم يكن هناك تأكيد على ظهور الفيروس على أي شخص حتى الآن.