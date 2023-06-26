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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي الحجار : لم أدِر موهبتي بذكاء.. وعندي أغاني افراح موجودة للآن

علي الحجار
علي الحجار

أكد الفنان علي الحجار، أنه أخطأ في حق نفسه كثيرا بشكل شخصي ولكن ليس فنيا.

وقال الحجار: "فنيا معرفتش أدير موهبتي بطريقة الذكاء الاجتماعي وعرفت أن مدير الأعمال يا إما يكون مؤسسة أو حد عنده خبرة بمجالي ومؤمن به أكثر مني".

وأضاف علي الحجار، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنه اختار الطريق الصعب في المجال الفني، مؤكدا أنه اختار طريق مختلف في الغناء رغم اختلاف السوق، مضيفا: "في عز الدنيا ما كانت ماشية في اتجاه كنت في اتجاه تاني".

وتابع: "عندي أغاني افراح موجودة حتى الان، وأنا مش ضد الغناء الايقاعي ولكن باختبار الكلام اللي مش ماشي دلوقتي وأنا مع الشعر، وغنيت في أفراح كتير وإلى الان بيجي لى افراح ولكن من الناس اللي بتفهم في الفن".

ومن ناحية أخرى قال علي الحجار، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن مدحت صالح صديقه ومغني كبير وله قدر كبير كمغني ولكن لا يعرف سبب انتقال فكرة المشروع إليه، متابعا: "محدش كلمني عن مشروعي وفوجئت أن المؤتمر اتعمل وببساطة لقيت جمال بخيت بيكلمني وبيقول أن في مؤتمر عملته دار الأوبرا مع مدحت صالح اسمه مدحت والكبار وهو بيقولي ده الاسم الحركي لمشروع 100 سنة غناء".

وتابع علي الحجار، أن : "كنت متوقع أن مشروع مدحت صالح ودار الأوبرا حاجة تانية وبدأت اسأل لقيت الموضوع حقيقي، ومدحت صالح عارف أني بعمل المشروع ده من 2002 وكل كلمة بيقولها في مشروعه متطابقة مع مشروعي ومشروعي مش إني أغني لمطرب آخر ولكن أحياء".

الإعلامي خيرى رمضان الفنان علي الحجار علي الحجار القاهرة والناس اعمال على الحجار

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