غرامة 100 ألف جنيه .. احذر اختراق البريد الإلكتروني

يتجه الكثير من المواطنين الي إيذاء الغير من خلال اختراق البريد الإلكتروني الخاص بهم للحصول على بعض المعلومات لابتزازهم.

وتصدى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لهذه الجرائم حيث عاقب كل من خالف حكم القانون بالحبس وغرامة تصل 100 ألف جنيه .

لايفوتك ||

في هذا الصدد ، نص القانون في المادة 18 منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بآحد الناس.

أما اذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين.