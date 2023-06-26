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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وبونات مواد غذائية ولحوم للأسر الأولى بالرعاية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية من الأيتام والمقبلات علي الزواج تيسيراً عليهم بقيمة إجمالية تزيد عن (نصف مليون جنيه) بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وبالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك ، بحضور  الأستاذ إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية .


وسلم المحافظ الأسر الأولي بالرعاية مواد غذائية ولحوم وبونات لصرف مواد غذائية بالمجان لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لهم  مقدماً التهنئة بحلول عيد الأضحى ، معرباً عن سعادته بالتواجد بينهم ومؤكداً على تقديم الدعم الكامل وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لتوفير حياة كريمة .

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وأوضح مدير مديرية التضامن الإجتماعي أنه إنطلاقاً من حرص واهتمام محافظ المنوفية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة لرفع العبء عن كاهلهم ، تم اليوم توزيع مساعدات مالية بقيمة تتراوح ما بين 10 : 30 ألف جنيه للأيتام والمقبلات علي الزواج وإعمار المنازل بإجمالي ما يزيد عن 280 ألف جنيه ، كما تم توزيع عيديات لأبناء المؤسسات مقدمة من مؤسسة التكافل الإجتماعي بقيمة تصل إلى 290 ألف جنيه  .
 

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأسر الاولى بالرعاية التضامن الاجتماعي المنوفية توفير حياة كريمة محافظ المنوفية مديرية التضامن الاجتماعي

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