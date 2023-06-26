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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل راعى الكنيسة الإنجيلية ووفد التربية والتعليم للتهنئة بعيد الأضحى

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام وفود المهنئين بعيد الأضحى المبارك والذي تضمن القس رأفت لوقا ممثل الطائفة الإنجيلية بالمنوفية وراعي الكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم وبركة السبع والوفد المرافق له ، ووفد مديرية التربية والتعليم برئاسة محمود الفولى  وكيل الوزارة ، حيث قدم وفود المهنئين التهنئة لمحافظ المنوفية بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

متمنين دوام التقدم والرقي والاستقرار للبلاد وأن يديم الله الوحدة بين أبناء مصر ، ومشيدين بالدور الحيوي لمحافظ المنوفية وماشهدته المحافظة من طفرة نوعية بشتى القطاعات التنموية والخدمية ، فضلاً عن حرصه الدائم والتواصل الفعال مع أبناء شعب المنوفية لتلبية متطلباتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

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 ورحب محافظ المنوفية بوفود المهنئين ، مشيراً إلي أن المناسبات والأعياد تعكس دائماً مدى قوة وترابط العلاقات بين كافة أطياف الشعب المصري ، داعياً المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة بأكملها بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

 

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