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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول ظهور لـ بوتين بعد انتهاء تمرد فاجنر

بوتين
بوتين

ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في مقطع فيديو نشره الكرملين، لأول مرة بعد انتهاء تمرد فاغنر.

ووفقًا لشبكة “إن دي تي في” الهندية، ألقى بوتين كلمة أمام منتدى شبابي أطلق عليه "مهندسو المستقبل"، إذ أشاد بالشركات لضمان "التشغيل المستقر" لصناعة البلاد في مواجهة التحديات الخارجية الخطيرة.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ظهر لأول مرة بشكل علني عقب انتهاء تمرد مجموعة فاجنر، حيث تفقد مركز القيادة الأمامي لإحدى تشكيلات المجموعة "الغربية" للقوات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية "أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، قام وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرجي شويجو، بتفقد مركز القيادة الأمامية لإحدى تشكيلات المجموعة الغربية للقوات".

وأضافت أنه في مركز القيادة، استمع شويجو إلى تقرير من قائد المجموعة العقيد يفجيني نيكيفوروف، حول الوضع الحالي وطبيعة تصرفات القوات الأوكرانية وأداء الجيش الروسي للمهام القتالية في الاتجاهات التكتيكية الرئيسية.

كما عقد وزير الدفاع الروسي اجتماعًا مع قيادة المجموعة، أشار فيه إلى الكفاءة العالية في تحديد وتدمير المعدات العسكرية وتجمعات أفراد أوكرانيا في المناطق التكتيكية لمنطقة مسؤولية المجموعة".

وشددت الوزارة على أن شويجو أصدر تعليماته لقيادة المجموعة بمواصلة الاستطلاع النشط للكشف عن خطط القوات الأوكرانية وقمعها على الطرق البعيدة لخط التماس.

كما أوصى شويجو خلال زيارته التفقدية بإيلاء اهتمام خاص لتنظيم الدعم الشامل للقوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة وتهيئة الظروف الملائمة والآمنة لنشر القوات.

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الكرملين الجيش الروسى سيرجي شويجو

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