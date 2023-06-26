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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. قرار عاجل من النيابة العامة بشأن انهيار عقار بالإسكندرية.. وتحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

قرار عاجل.. النيابة العامة تأمر بالتحقيق في انهيار عقار سيدي بشر بالإسكندرية
أمرت النيابة العامة، بالتحقيق في انهيار عقار بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية، وفقا لخبر عاجل اعلنته فضائية “القاهرة الإخبارية”.

عاجل| لقطات أولية لانهيار مبنى سكني مكون من 13 طابقا بـ الإسكندرية
عرضت قناة العربية تقرير بعنوان “صور أولية لانهيار مبنى سكني من 13 طابقا في الإسكندرية وعدد من السكان تحت الأنقاض”.


خيانة نيمار تثير جدلا واسعا .. وتعليق جريء من خبيرة علاقات بشرية
عرضت فضائية “العربية” تقريرا بعنوان، الاعتراف بالخيانة.. جدل بين الصراحة والجرأة.


شبورة مائية ونشاط للرياح | تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة، والأجواء تكون معتدلة تماما في أغلب محافظات الجمهورية، وبخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر.


أسعار الذهب اليوم الاثنين 26 يونيو 2023
قدّمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرا عن أسعار الذهب  اليوم الاثنين 26 يونيو 2023، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد".


بشرى للمواطنين يوم 30 يونيو بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية
عرضت قناة سي بي سي، تقرير فيديو بعنوان :" بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو ...التنسيق مع كبرى السلاسل التجارية والمطاعم بإجمالي 1456 محلا لتقديم خدمات و خصومات مميزة لـ المواطنين".


حتى لا تفسد | الطريقة الصحيحة لحفظ لحوم الأضاحى
كشف الدكتور شهاب عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة جمعية الرفق بالحيوان عن الطريقة الصحيحة لحفظ لحم الأضحية بعد ذبحها، قائلا إنه بعد الذبح لابد من وضع اللحم أمام مروحة للتماسك ثم وضعها في الثلاجات.


نقيب السياحيين يكشف سبب زيارة رئيس وزراء الهند لمسجد الحاكم بأمر الله .. فيديو
قال باسم حلقة ، نقيب السياحيين ، إن زيارة  رئيس وزراء الهند  تأتي في ضوء العلاقات المتميزة بين شعبي الدولتين ، والتاريخ الطويل للتبادل التجاري بين الدولتين ، موضحا أن الزيارة تعد ردا على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند .


الأرصاد : نسبة الرطوبة بالمناطق الساحلية تصل لـ 75 %
أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواء مستقرة بشكل كبير على أغلب المحافظات، ولكن درجات الحرارة الأسبوع الحالي مرتفعة بعض الشيء عن الأسبوع الماضي.


القاهرة 34.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 26_6_ 2023
قدّمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا عن  درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 26 يونيو 2023، في القاهرة والمحافظات.
 

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