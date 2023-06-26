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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب اليوم الاثنين 26 يونيو 2023

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قدّمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرا عن أسعار الذهب  اليوم الاثنين 26 يونيو 2023، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد".

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجّل سعر الذهب اليوم


سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 2565 جنيهًا للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2245 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1924 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17960 جنيهًا.
 

أسعار مصنعية الذهب في مصر:


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

الذهب اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم عيار 24 عيار 21

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