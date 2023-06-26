خيانة نيمار تثير جدلا واسعا .. وتعليق جريء من خبيرة علاقات بشرية

عرضت فضائية “العربية” تقريرا بعنوان، الاعتراف بالخيانة.. جدل بين الصراحة والجرأة.

ووفقا للتقرير، أعلن اللاعب البرازيلي نيمار عبر منشور له على مواقع التواصل الإجتماعي، خيانته لصديقته، مؤكدا أنه لا يتخيل حياته بدونها، وأنه كان مخطئنا واعتذر لحبيبته وعائلتها على خيانته الطائشة.

ووفقا لخبيرة العلاقات فى مدينة نيويورك، فإن هناك حالات للبوح بحقيقة الخيانة والكشف عنها، مشيرة إلى أن إعتراف الحبيب بالخيانة يرجع دائما لنوعية الخيانة وهل هي لمرة واحدة أم لمرات متعددة.

كذلك تؤكد الكاتبة، أن الإعتراف بالخيانة يجب أن يكون بطريقة صحيحة، وعن طريق الدخول لعلاج نفسي ومشورة نفسية من أجل اللغة المستخدمة فى الإعتراف، حيث أن الإعتراف يجب أن يكون مباشرا حين يشك الشريك بذلك، لأن الإنكار لا فائدة منه فى تلك الحالة، أيضا فإن التحلي بالصدق بهذا الموضوع يخفف ألم الطرف الاخر وما يشعر به الشريك.