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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خالد عبد الغفار: اتحاد الجمعيات الأهلية يعلن دعمه الكامل لحملة 100 يوم صحة

صدى البلد

رحب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بدعم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، للحملة الرئاسية «100 يوم صحة» التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، من النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.  

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجمعيات الأهلية في جميع محافظات الجمهورية، ستشارك في الحملة، بدعم من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، من خلال العيادات والمستشفيات والقوافل وندوات التوعية.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الجمعيات بدأت عملها بالفعل في محافظات (الوادي الجديد، والإسماعيلية، ومطروح، وأسوان، والأقصر، ودمياط، والإسكندرية) وجاري استكمال العمل في باقي المحافظات.

الصحة الاتحاد العام للجمعيات 100 يوم صحة مصطفى مدبولي النصب التذكارى

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