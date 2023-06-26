بعثة السياحة: وسائل تكنولوجية متطورة لحل مشاكل التائهين والمفقودات.. فيديو

أكد أمين محمد حسين رئيس لجنة التائهين والمفقودات ببعثة الحج السياحى، على تشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة للتواصل مع جميع الشركات السياحية المنظمة للحج هذا العام والحجاج، من خلال استقبال المكالمات، من الحجاج المصريين الذين يستفسرون عن بعض التساؤلات أو حدوث مشكلة معهم أثناء تأدية المناسك.

وأشار أمين محمد إلى أنه فى حالة حدوث اى مشكلة بوجود حاج تائه أو تعرض أحدهم الىغ فقدان أية من أمتعته الشخصية، يتم التدخل السريع من خلال اللجان الميدانية، وايجاد عمليات بحث سريعة ودقيقة لحل المشكلة سريعا خاصة وان الضوابط المنظمة للحج هذا العام أقرت بتسليم كارت لكل حاج مدون به بياناته الشخصية وارقام الشركة السياحية المنظمة للحج، وأرقام بعثة الحج السياحى.

وقال إن اغلب المشاكل الخاصة بالتائهين كانت للحجاج كبار السن، ويتم التدخل السريع وتوصيلهم الى المشرفين الخاصين بالشركات السياحية، التابعين لها، وذلك لاستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة تساعد على حل تلك المشاكل بشكل اسرع.

وأكد محمود عبدالرازق رئيس اللجنة العامة لبعثة الحج السياحي، على وجود متابعة لحظية وفورية من قبل ١٢ لجنة منبثقة من بعثة الحج السياحى ل ١٦ ألف حاج مصرى بالأراضى المقدسة سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة، وأشار إلى أن عملية المتابعة تتم منذ لحظة سفر الحجاج من مصر إلى المملكة العربية السعودية وعملية تسكينهم وتنفيذ البرامج المتفق عليها مسبقا بإشراف وزارة السياحة والآثار .

وقال محمود عبدالرازق إن هناك لجان متواجدة عند المنافذ البرية بدء من نويبع ثم العقبة وصولا إلى منطقة حالة عمار والتي تعمل على متابعة الحجاج وتوفير سبل الراحة تنفيذا لتوجيهات وزير السياحة والآثار وسامية سامى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، وأضاف أن اللجان منتشرة فى جميع المناطق المتواجد بها حجاج السياحة ويتم متابعتهم من المفتشين لاسيما على وجود لجان مختصة بمتابعة الرحلات ال ٥ نجوم ولجان مختصة بالرحلات الاقتصادية بالإضافة إلى لجان متابعة المستشفيات.

