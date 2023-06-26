محمد اليماني: المنتخب الأولمبي ينقصه التوفيق وأتمني عدم الهجوم على اللاعبين

قال محمد اليماني، نجم الكرة المصرية السابق، إن المنتخب الوطني الأولمبي عاني من سوء التوفيق أمام منتخب النيجر أمس ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال “اليماني”، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق "منتخب مصر الأولمبي عاني من سوء الحظ والتوفيق أمام منتخب النيجر، والتعادل السلبي لن يعبر عن المباراة، لأن المنتخب أضاع العديد من الفرص بجانب الكرات المصطدمة فى القائم.

وأضاف “هناك أدوار على الجهاز الفني الحالي بقيادة ميكالي بجانب أيضًا وائل شيتوس الذي عاش التجربة من قبل أن يتحدث مع اللاعبين عن أهمية المباراة المقبلة، والتركيز”.

وأتم “أتمنى عدم الهجوم على اللاعبين، ولابد من الدعم من أجل التواجد فى الأولمبياد”.