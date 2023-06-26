محافظة السويس تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. تفاصيل

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماعاً مع الجهات المعنية المرافق و الخدمات العامة ورؤساء الأحياء بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوى السكرتير العام والعميد/ إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.



كما حضر كل من رئيس أشغال بورتوفيق ومدير محطة مياة هيئة قناة السويس ورئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى و مدير هندسة الرى ومدير الأزمات للتأكيد على رفع درجة الاستعداد لكافة الجهات و المرافق وتقديم كافة الخدمات الجماهيرية على الوجه الأكمل و التشديد على هيئة قناة السويس ومدير الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى و مدير الرى بالسويس على الحفاظ على منسوب مياه الترعة و عدم السماح بانخفاض المنسوب لأى سبب و استمرار عمل محطات المياه بأقصى طاقة لضمان توفير مياه الشرب خلال فترة العيد و زيادة الكميات المستهلكة من المواطنين.



كما أكد صقر على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين و رفع درجة و كفاءة النظافة ورفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة التنفيذية و المديريات والأحياء وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتلقى أي بلاغات و الاستجابة لها من قبل المسئولين و التصدي لمحاولات البناء المخالف و التعديات أثناء أجازة العيد و التعامل الفوري معها و شدد سيادته على إلغاء الأجازات و الراحات لكافة الجهات و المرافق.