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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة السويس تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. تفاصيل

صدى البلد

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماعاً مع الجهات المعنية المرافق و الخدمات العامة ورؤساء الأحياء بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوى السكرتير العام والعميد/ إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.


كما حضر كل من رئيس أشغال بورتوفيق ومدير محطة مياة هيئة قناة السويس ورئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى و مدير هندسة الرى ومدير الأزمات  للتأكيد على رفع درجة الاستعداد لكافة الجهات و المرافق وتقديم كافة الخدمات الجماهيرية على الوجه الأكمل و التشديد على هيئة قناة السويس ومدير الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى و مدير الرى بالسويس على الحفاظ على منسوب مياه الترعة و عدم السماح بانخفاض المنسوب لأى سبب و استمرار عمل محطات المياه بأقصى طاقة لضمان توفير مياه الشرب خلال فترة العيد و زيادة الكميات المستهلكة من المواطنين.


كما أكد  صقر على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين و رفع درجة و كفاءة النظافة ورفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة التنفيذية و المديريات والأحياء وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتلقى أي بلاغات و الاستجابة لها من قبل المسئولين و التصدي لمحاولات البناء المخالف و التعديات أثناء أجازة العيد و التعامل الفوري معها و شدد سيادته على إلغاء الأجازات و الراحات لكافة الجهات و المرافق.

 

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