التخطيط القومي يستعرض جهود التنمية المستدامة عبر الرقابة على الطاقة النووية الإشعاعية

نشر معهد التخطيط القومي، مقالا تحت عنوان "التنمية المستدامة.. واستراتيجيات معهد التخطيط القومي" في العدد الثالث من مجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الصادرة عن يونيو الجاري.

وقال المعهد في بيان صادر عنه اليوم، إن المقال المنشور بتوقيع الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، يناقش آليات تحقق التنمية المستدامة، ويسلط الضوء على أبرز جهود المعهد لتوطين أهداف التنمية المستدامة واستشراف آفاق المستقبل، من خلال الأنشطة والبرامج التدريبية والعلمية التي يقدمها في هذا الصدد، فضلاً عن جهود تطوير أدواته وإمكاناته لنشر ثقافة التخطيط والتنمية ودعم متخذ القرار.

يأتي إطلاق هذا العدد في إطار الاحتفالات بالذكرى العاشرة لـ ثورة ٣٠ يونيو، لإبراز ما تم تحقيقه من إنجازات تنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ وذلك بأقلام نخبة من المتخصصين التنفيذين.

وقال الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، إن معهد التخطيط القومي، بصفته مركزاً فكرياً وطنياً يقع على عاتقه مسؤولية تقديم الدعم التخطيطي والتنموي لمتخذي القرار وصناع السياسات على جميع المستويات، من خلال خدمات بحثية تدريبية استشارية وتعليمية ومجتمعية تنافسية، باستخدام أفضل الأساليب والممارسات العلمية والشراكات الفعالة محلياً وخارجياً، بما يمتلكه من خبرات وكوادر بشرية متخصصة في التخطيط والتنمية المستدامة".

يذكر أن مجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مجلة نصف سنوية تصدر عن إدارة العلاقات العامة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.