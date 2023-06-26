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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لأول مرة على عرفات.. إنشاء نافورة داخل مخيمات حجاج السياحة |فيديو وصور

صدى البلد

فتحت المخيمات على جبل عرفات أبوابها لاستقبال الحجاج منذ صباح اليوم، لأداء الركن الأعظم فى الحج، ثم النفرة إلى صعيد مزدلفة والاستقرار بمشعر منى طوال أيام التشريق، حيث تم تجهيز جميع مخيمات حجاج السياحة بشكل متميز للغاية، لاستقبال 16 الف حاج، والذين سيبدأ تصعيدهم مساء اليوم.

وقامت البعثة المصرية لحجاج السياحة برئاسة سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس بعثة الحج بجولات تفقدية للاطمئنان على سير تصعيد حجاج الشركات، والاطمئنان على المخيمات، وهى عبارة عن مخيمات المانية الصنع مقاومة للحرائق ومزودة بأجهزة تكييف نظرا لحرارة الجو ، وفي أماكن قريبة من النفرة وبعيدة عن مخرات السيول.

ولاول مرة تم انشاء نافورة مياه داخل مخيمات الحجاج السياحة الـ 5 نجوم، لتوفير كافة الخدمات الطبية والفندقية والتثقيفية، وأكدت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي  ان احمد عيسي وزير السياحة والآثار علي اتصال دائم بالبعثة لمتابعة كل التفاصيل الخاصة بالحج السياحي ، مشيرة الي ان هناك اكثر من اتصال يوميا تتلقاه من الوزير للاستفسار عن احوال الحجاج وكافة ترتيبات الحج ، واضافت ان الوزير اصدر تعليماته بضرورة ملازمة الحجاج طوال تواجدهم بالمشاعر المقدسة والتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجههم ، ووجه الوزير الشكر لأعضاء البعثة نظرا لمجهودهم الكبير في خدمة الحجاج

وقالت سامية سامي ان البعثة قامت بجولات تفقدية طوال امس وحتي الساعات الاولي من صباح اليوم للاطمئنان على جاهزية خطة تصعيد حجاج الشركات إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم للحج، ثم النفرة إلى صعيد مزدلفة والاستقرار بمشعر منى طوال أيام التشريق ، كما تم معاينة كافة المخيمات المخصصة لحجاج السياحة بكل من مني وعرفات وتم الاطمئنان علي جاهزية المخيمات لاستقبال الحجاج .

وأضافت رئيس بعثة الحج السياحي ان جميع مخيمات السياحة المانية الصنع مقاومة للحرائق ومزودة بأجهزة تكييف نظرا لحرارة الجو ، وفي أماكن قريبة من النفرة وبعيدة عن مخرات السيول ، وشددت علي ان البعثة سوف تتواصل علي مدار الساعة مع كافة لجانها المنتشرة بين أماكن اقامة الحجاج طوال أيام المشاعر المقدسة وتم تكليف رؤساء بتلك اللجان باخطار البعثة اولا باول باية تطورات مع تكليفهم بالتدخل الفوري لحل اية مشاكل تواجه الحجاج

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