هدفنا بناء جمهورية بتطلعات الشعب.. مرور عام على تشكيل الحوار الوطني

يمر اليوم الإثنين، الموافق 26 يونيه، عام كامل على تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني الذي تشكل من خلال التوافق والتعاون بين جميع فئات وأطياف المجتمع في المساحات المشتركة.

خلال هذا العام، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني أكثر من خمس وعشرين اجتماعًا، وتم التوافق خلالها على العديد من القرارات والإجراءات المهمة.

ثم تم دعوة آلاف المشاركين والحضور للانضمام إلى جلسات النقاش العلنية، حيث تم مناقشة مختلف القضايا والمواضيع ذات الاهتمام الوطني، سعى الجميع خلالها جاهدين خلال هذه الجلسات للوصول معًا إلى رؤية واحدة وأولويات مشتركة للجمهورية الجديدة التي نسعى إليها.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، أن تشكيل وإجراء الاجتماعات المنتظمة والجلسات النقاشية ضمن هذا العام يعكس التزامنا الجماعي والجاد بالتعاون والحوار المستمر.

وقال مجلس أمناء الحوار الوطني: "هدفنا هو تحقيق تقدم حقيقي نحو إرساء أسس الديمقراطية والاستقرار في بلدنا".

وأضاف: "نحن واثقون أن هذا الحوار المستمر والتوافق على القرارات سيساهم في بناء جمهورية جديدة تعكس طموحات وتطلعات الشعب".

