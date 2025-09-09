غلق وتشميع 3 محال وورش مخالفة ورفع 900 حالة إشغال بالجيزة

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة باستمرار تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام مشددًا على أن الشارع ملك للمواطن ولا يجوز التعدي عليه من قبل المحال أو الباعة الجائلين، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط للطرق وتحقيق السيولة المرورية.

وشملت الحملات شوارع اللبيني، ترعة الحلو، والمنصورية بنطاق حي الهرم، حيث تم رفع إشغالات المحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة .

كما نفذت أجهزة حي الهرم حملة موسعة بشوارع القدس، كعبيش، والمريوطية أسفرت عن رفع اجمالي 900 حالة اشغال وتعكي، إلى جانب تنفيذ 3 قرارات غلق وتشميع لمحال وورش مخالفة تسبب ازعاجاً للمواطنين .

شهدت الحملات متابعة طه عبد الصادق رئيس حي الهرم واللواء حسن دكروري مدير شرطة المرافق والأجهزة المعنية.