عملات جديدة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية عصر هيمنة الدولار

قال أليكسي موزين، المدير التنفيذي لروسيا في صندوق النقد الدولي، إن الولايات المتحدة خلقت وضعا أوجدت وضعا تبحث فيه الدول في جميع أنحاء العالم عن بدائل لـ الدولار الأمريكي.

وقال موزين: "خلق الأمريكيون أنفسهم وضعا حيث تم تشغيل البحث عن بدائل للدولار ونحن نرى الآن كيف يحدث كل شيء”، وفق ما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف: “يتم استخدام العملات الوطنية الأخرى بشكل متزايد في العالم، وخاصة اليوان الصيني… نرى أن الإيرانيين والبرازيليين والسعوديين يتحولون بالفعل إلى تجارة اليوان ليس فقط مع الصين، ولكن أيضا مع دول ثالثة".

وأشار موزين إلى أن “الأمريكيين قلقون بالفعل بشأن مصير الدولار الأمريكي”، مشيرا إلي أن “هذه العملة تتطور بسرعة كبيرة”.

وقال: ”من الواضح أن هذا لا يحدث في لحظة واحدة، لكن العملية بدأت بالفعل".

وأوضح أنه “كان العامل الرئيسي للدور الذي لعبه الدولار في الاقتصاد العالمي كعملة احتياطية وكوسيلة رئيسية للدفع والادخار هو عدم وجود بدائل”.

وأضاف: “بالطبع، ليس هذا هو العامل الوحيد. القوة العسكرية الأمريكية مهمة أيضا، تحمي العملة… حجم الاقتصاد الأمريكي والقطاع المالي من العوامل أيضا، ولكن لا يزال الشيء الرئيسي هو ببساطة عدم وجود بدائل".