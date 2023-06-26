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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عودة قوية .. الروبل الروسي يتعافي من خسائره ويسجل ارتفاعا كبيرا

الروبل الروسي
الروبل الروسي

استعاد الروبل الروسي الخسائر التي تكبدها في بداية تداول اليوم الاثنين، بالكامل وفي الوقت الحالي أظهر قوة مقابل الدولار الأمريكي واليوان الصيني، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وبحلول الساعة 11.03 بتوقيت موسكو، كان سعر صرف الدولار ينمو بمقدار 14 سنتا فقط، إلى 84.84 روبل، وقبل دقائق كانت العملة الأمريكية تنخفض بمقدار 1 كوبيك، إلى 84.69 روبل، وكان اليوان ينمو بمقدار 1 كوبيك فقط وتداول عند 11.72 روبل، لكنه كان يتداول بالفعل عند 11.7 روبل.

وارتفع اليورو بمقدار 13 سنتا فقط، حتى 92.47 روبل.

وفي وقت سابق من اليوم، انخفض الروبل الروسي بنسبة 3٪ تقريبا، حيث أتيحت للأسواق فرصتها الأولى للرد على التمرد المجهض من قبل مجموعة فاجنر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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وتراجعت العملة إلى أقل من 87 روبل مقابل الدولار الأمريكي لأول مرة منذ مارس 2022، أدنى مستوى في 15 شهرا، وتم تداول اليورو الواحد عند أكثر من 95 روبل، وهو أعلى سعر صرف له منذ أبريل من العام الماضي.

ويستوعب المستثمرون اضطرابات نهاية هذا الأسبوع، والتي بدأت مساء الجمعة عندما شنت فاجنر بقيادة يفجيني بريجوجين تمردا في البلاد.

وتمكنت وحدات بريجوجين من السيطرة على العديد من المواقع العسكرية والإدارية في مدينة روستوف أون دون الجنوبية وبدأت في التحرك نحو موسكو.

وأجهضت فاجنر تقدمها بعد فشلها في الحصول على دعم وحدات الجيش الروسي النظامي وتوصلت في النهاية إلى اتفاق مع السلطات.

الروبل الروسي الدولار الأمريكى اليوان الصيني اليورو

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