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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من روسيا بشأن استخدام "الروبل الرقمي" في التجارة الخارجية

الروبل الروسي
الروبل الروسي

قال رئيس لجنة السوق المالية في مجلس الدوما الروسي، أناتولي أكساكوف، اليوم الأحد، إن هناك خطط لإطلاق الروبل الرقمي، مشيرا إلي أن المفاوضات جارية مع عدة دول لاستخدامه في التعاملات التجارية الخارجية.

وقال أكساكوف: "نعمل الآن على الروبل الرقمي، ولدينا خطط عملية لإطلاقه بما في ذلك في السوق الخارجية… المفاوضات جارية لاستخدام الروبل الرقمي بنشاط في التعاملات التجارية الخارجية".

وأوضح رئيس لجنة السوق المالية في مجلس الدوما الروسي، أنه لا شيء يدعو للقلق بشأن انخفاض سعر صرف الروبل.

وقال أكساكوف: "لست قلقا بشأن انخفاض سعر صرف الروبل مقابل الدولار واليورو، سعر الصرف في رأيي طبيعي جدا مقارنة بمعدل التضخم الحالي".

الروبل الروسي يرتفع أمام الدولار واليورو في بورصة موسكو

تطور جديد ..الروبل الروسي يرتفع مقابل الدولار

وأكد أن الصادرات في روسيا تتجاوز الواردات بشكل كبير، وأن زيادة الصادرات على الواردات تعود للحجم الهائل لصادرات روسيا من المواد الأساسية والطاقة.

وفي وقت سابق، ارتفع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي في تعاملات بورصة موسكو اليوم.

وارتفع سعر صرف الروبل مقابل الدولار بواقع 64 كوبيكا ليصل الى 83.61، وانخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بواقع 6 كوبيكات ليبلغ 91.94 روبل ( الروبل = 100 كوبيك).

مجلس الدوما الروسي الروبل الرقمي الروبل

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