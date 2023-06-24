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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الروبل الروسي يرتفع أمام الدولار واليورو في بورصة موسكو

صدى البلد

ارتفع سعر صرف العملة الروسية (الروبل) أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي في تعاملات بورصة موسكو اليوم.

وبحلول الساعة 13.20 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو ارتفع سعر صرف الروبل مقابل الدولار بواقع 64 كوبيكا ليصل الى 83.61، وانخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بواقع 6 كوبيكات ليبلغ 91.94 روبل ( الروبل = 100 كوبيك).

وفي سوق الأسهم، عاد مؤشر بورصة موسكو الرئيسي في وقت سابق إلى مستواه في بداية مارس 2022 بعدما صعد مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.56% إلى 2819.30 نقطة .

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