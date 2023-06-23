عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور جديد ..الروبل الروسي يرتفع مقابل الدولار

صدى البلد

إرتفع سعر صرف العملة الروسية "الروبل" أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي في تعاملات بورصة موسكو اليوم الجمعة.

وسجل سعر صرف الروبل مقابل الدولار بواقع 64 كوبيكا ليصل الى 83.61، وانخفض سعر صرف العملة الأوروبية اليورو بواقع 6 كوبيكات ليبلغ 91.94 روبل (الروبل = 100 كوبيك).

الإمارات والسعودية تتصدران.. 25.3 مليار دولار مكاسب البورصات العربية الأسبوع الماضي

استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية في بنوك مصر.. الذهب عيار 21 يسجل 2220 جنيها

وتباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار الأسبوع حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي وارتفع اليورو وتراجع الجنيه الأسترليني .

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية والعرببة مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 23 يونيو 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات .

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي  اليوم الجمعة مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .


وارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة  مسجلة  33.69جنيه للشراء و 33.96جنيه للبيع مقابل 33.84 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 12 قرش.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

عاجل.. أمريكا تستضيف كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة الأهلي

تجنب جشع التجار.. السعر الرسمي للسجائر اليوم

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

خلال 48 ساعة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

بعد حرق مستوطنين إسرائيليين المصحف .. بيان عاجل من حزب الله اللبناني

فضل يوم عرفة .. خطيب المسجد النبوي: ترقبوه ولا تضيعوه لـ7 أسباب

ماذا يفعل الحاج في يوم النحر؟.. علي جمعة يوضح أهم الأعمال

مصر تحصد ذهبيتين وفضية وبرونزية باليوم الثالث لبطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين

ميريهان حسين تكشف سرًا على الهواء عن سبب اعتزالها الفن

عبادة بدنية | خطيب المسجد النبوي : لا بأس في الاقتراض للأضحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علشان تخس.. عادات خاطئة على الريق تسبب مرضا خطيرا

تحذير من ملابس معينة تجذب الناموس| دراسة صادمة

تجنب جشع التجار.. السعر الرسمي للسجائر اليوم

تيشيرت بـ400 ألف جنيه.. إطلالات أثارت الجدل لـ أحمد سعد

فيديو

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ