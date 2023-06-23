تطور جديد ..الروبل الروسي يرتفع مقابل الدولار

إرتفع سعر صرف العملة الروسية "الروبل" أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي في تعاملات بورصة موسكو اليوم الجمعة.

وسجل سعر صرف الروبل مقابل الدولار بواقع 64 كوبيكا ليصل الى 83.61، وانخفض سعر صرف العملة الأوروبية اليورو بواقع 6 كوبيكات ليبلغ 91.94 روبل (الروبل = 100 كوبيك).

وتباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار الأسبوع حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي وارتفع اليورو وتراجع الجنيه الأسترليني .

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية والعرببة مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 23 يونيو 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات .

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .



وارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلة 33.69جنيه للشراء و 33.96جنيه للبيع مقابل 33.84 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 12 قرش.