استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية في بنوك مصر.. الذهب عيار 21 يسجل 2220 جنيها

أسعار العملات والذهب

الدولار يسجل 30.85جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني يسجل 39.47جنيه للبيع

اليورو يسجل 35.05جنيه للبيع

الريال السعودي يسجل 8.24جنيه للبيع

الدرهم الاماراتي يسجل 8.42جنيه للبيع

الدينار الكويتي يسجل 100.75جنيه للبيع

استقرار الذهب ..عيار 21 يسجل 2220 جنيها



يستعرض موقع "صدى البلد "من خلال خدمة عرض أسعار العملات السلع المهمة مثل العملات الأجنبية والعربية الذهب.





وتباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار الأسبوع حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي وارتفع اليورو وتراجع الجنيه الأسترليني .

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية والعرببة مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 23 يونيو 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات .

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .



وارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلة 33.69جنيه للشراء و 33.96جنيه للبيع مقابل 33.84 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 12 قرش.

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 39.13جنيه للشراء و 39.60جنيه للبيع مقارنة 39.63جنيه للبيع سعر إغلاق بداية تعاملات الأسبوع الماضي بتراجع 3 قروش.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 34.28جنيه للشراء و34.68جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.76جنيه للشراء و33.96جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 39.17جنيه للشراء و39.60جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 34.33جنيه للشراء و34.63جنيه للبيع .



أسعار العملات فى البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.84جنيه للشراء و30.93 جنيه

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة عند 33.93جنيه للشراء و34.05 جنيه للبيع مقارنة 33.83 جنيه الأحد الماضي بارتفاع 22 قرش.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة 39.35جنيه للشراء و 39.47 جنيه للبيع مقارنة 39.66 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 19 قرش.

بلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 34.54جنيه للشراء و34.65جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية



تباينت أسعار العملات العربية فى البنوك علي مدار تعاملات الاسبوع الماضي حيث انخفض الدينار الكويتي في بنكي مصر و الأهلي فيما استقر في البنك المركزي وباقي العملات .

أسعار العملات العربية



الدينار الكويتي يسجل 100.46جنيه

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي كالاتي:

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.49جنيه للشراء و 100.46جنيه للبيع مقارنة ب و100.59جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 13 قرش .



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .



أسعار العملات العربية فى بنك مصر



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.18جنيه للشراء و 100.44جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية اليوم الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :

استقر سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة أعلى العملات العربية سعرا ليسجل 100.40جنيه للشراء و 100.75جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.



أسعار الذهب اليوم الجمعة

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 2537 جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2326جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 2220 جنيهًا



سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1903جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1480جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 1269جنيهًا .



وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17760جنيه.



بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة2.5 مليون جنيه .

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1920دولار



أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.