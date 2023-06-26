انخفاض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى خلال 15 شهرا بعد تمرد فاجنر

انخفض الروبل الروسي بنسبة 3٪ تقريبا، اليوم الاثنين، حيث أتيحت للأسواق فرصتها الأولى للرد على التمرد المجهض من قبل مجموعة فاجنر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتراجعت العملة إلى أقل من 87 روبل مقابل الدولار الأمريكي لأول مرة منذ مارس 2022، أدنى مستوى في 15 شهرا، وتم تداول اليورو الواحد عند أكثر من 95 روبل، وهو أعلى سعر صرف له منذ أبريل من العام الماضي.

ويستوعب المستثمرون اضطرابات نهاية هذا الأسبوع، والتي بدأت مساء الجمعة عندما شنت فاجنر بقيادة يفجيني بريجوجين تمردا في البلاد.

وتمكنت وحدات بريجوجين من السيطرة على العديد من المواقع العسكرية والإدارية في مدينة روستوف أون دون الجنوبية وبدأت في التحرك نحو موسكو.

وأجهضت فاغنر تقدمها بعد فشلها في الحصول على دعم وحدات الجيش الروسي النظامي وتوصلت في النهاية إلى اتفاق مع السلطات.

وتعرض الروبل لضغوط في الأسابيع الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية التي تحد من الاستثمارات الأجنبية وإمدادات العملات الأجنبية من المصدرين.