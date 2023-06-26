السوبرانو أميرة سليم: زوجي داعم ليا ووجوده في حياتي هدية من ربنا

أكدت السوبرانو العالمية أميرة سليم، أن زوجها داعم لها في كل خطوات نجاحها، قائلة: " كان دائما جنبي و وجودة في حياتي هدية من ربنا".

وأضافت أميرة سليم، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الدعم مشترك و متبادل بينها و بين زوجها، موضحة أن الأخر أيضا فنان و مصور و مخرج، معقبة: "عيونه هي صوته و فرشاته".

وأوضحت أميرة سليم، أنه نادرا ما يكن الرجل مُتفهم لمشوار زوجته الفني، و ذلك ما يتوفر في زوجها حيث يقوم بتدعيمها باصرار و يفخر بها دائما، مضيفة أنها فخورة به أيضا و تدعمه بنفس الطريقة و القوة.

تفاصيل قصة حبها مع زوجها

وكشفت، عن بداية قصة حبهم التي تجمعهم، و أنهم تقابلوا بالقاهرة أثناء نظافة الشوارع بأيام الثورة بالصدفة، و لم يكن لهم سابق معرفة، و لكن لقاءاتهم تكررت أكثر من مرة حتى أدركوا وجود توافق بينهم و نظرتهم للحياة و عقليتهم كانت واحدة، خاتمة: " هو هدية و ربنا يخليهولي".