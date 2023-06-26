إيطاليا تكشف سبب بطء وتيرة هجوم الجيش الأوكراني المضاد

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم الإثنين، إن نظيره الأوكراني، ديمترو كوليبا، أبلغه بأن بطء وتيرة الهجوم المضاد لـ الجيش الأوكراني جاءت بسبب إجراءات إزالة الألغام.

وقال تاجاني، متحدثا في مجلس وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع عقد في لوكسمبورج، “أوضح وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، أن هجوم كييف المضاد لا يسير بالسرعة المرجوة، لأن جميع الأراضي ملغومة".

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي، “أوضح كوليبا أنه قبل تحرك القوات، من الضروري إجراء عمليات إزالة الألغام من الأراضي”.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الهجوم المضاد كلف أوكرانيا أكثر من اثنتي عشرة مركبة قتالية من طراز برادلي قدمتها واشنطن.

ومنذ أن بدأت كييف عمليتها في بداية يونيو، زعمت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت عشرات العربات المدرعة والدبابات الأوكرانية، بما في ذلك الدبابات الغربية الصنع.

وحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن 17 من أصل 113 دبابة برادلي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا قد تضررت أو دمرت.

وأوضحت الصحيفة أن حقول الألغام الروسية الواسعة النطاق تشكل خطورة خاصة على تقدم القوات الأوكرانية، والتضاريس المنبسطة والمفتوحة في جنوب شرق أوكرانيا تجعل الهجوم المضاد مهمة شاقة لأن القوات الأوكرانية ليس لديها مكان تختبئ فيه.

وزعمت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن طائرات الهليكوبتر الهجومية الروسية كا-52 تشكل تهديدا إضافيا حيث ورد أنها تمكنت من شن ضربات صاروخية من خارج نطاق الدفاع الجوي الأوكراني.