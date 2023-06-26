عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا تكشف سبب بطء وتيرة هجوم الجيش الأوكراني المضاد

صدى البلد

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم الإثنين، إن نظيره الأوكراني، ديمترو كوليبا، أبلغه بأن بطء وتيرة الهجوم المضاد لـ الجيش الأوكراني جاءت بسبب إجراءات إزالة الألغام.

وقال تاجاني، متحدثا في مجلس وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع عقد في لوكسمبورج، “أوضح وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، أن هجوم كييف المضاد لا يسير بالسرعة المرجوة، لأن جميع الأراضي ملغومة".

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي، “أوضح كوليبا أنه قبل تحرك القوات، من الضروري إجراء عمليات إزالة الألغام من الأراضي”.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الهجوم المضاد كلف أوكرانيا أكثر من اثنتي عشرة مركبة قتالية من طراز برادلي قدمتها واشنطن.

ومنذ أن بدأت كييف عمليتها في بداية يونيو، زعمت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت عشرات العربات المدرعة والدبابات الأوكرانية، بما في ذلك الدبابات الغربية الصنع.

تدمير الأسلحة الامريكية.. روسيا توجه ضربة قوية لـ أوكرانيا وتشل الهجوم المضاد

روسيا: الغرب حوّل أزمة أوكرانيا إلى مشكلة عالمية

وحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن 17 من أصل 113 دبابة برادلي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا قد تضررت أو دمرت.

وأوضحت الصحيفة أن حقول الألغام الروسية الواسعة النطاق تشكل خطورة خاصة على تقدم القوات الأوكرانية، والتضاريس المنبسطة والمفتوحة في جنوب شرق أوكرانيا تجعل الهجوم المضاد مهمة شاقة لأن القوات الأوكرانية ليس لديها مكان تختبئ فيه.

وزعمت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن طائرات الهليكوبتر الهجومية الروسية كا-52 تشكل تهديدا إضافيا حيث ورد أنها تمكنت من شن ضربات صاروخية من خارج نطاق الدفاع الجوي الأوكراني.

الجيش الأوكراني كوليبا الهجوم المضاد وزير الخارجية الإيطالي الاتحاد الأوروبي كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عملات جديدة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية عصر هيمنة الدولار

بيان عاجل من السعودية بشأن أعداد الحجاج في مشعر منى

كل شيء أصبح أنقاضا.. حكاية 60 دقيقة من الرعب داخل عقار الإسكندرية

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

20 سنة بيحوّشوا فلوس الحج.. دخلت مكة بأختها وهترجع لوحدها

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

موضوعات متعلقة

بايدن: لم نرَ النتيجة النهائية بشأن آثار التمرد في روسيا بعد

الاستعداد لمجموعة سيناريوهات.. أول تعليق من بايدن علي تمرد فاجنر في روسيا

رغم اعتراضات أمريكا.. إسرائيل تخطط لبناء 5,700 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

عملات جديدة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية عصر هيمنة الدولار

إعلان عاجل من حلف الناتو بشأن الرد السريع على إعادة انتشار "فاجنر"

تدمير الأسلحة الامريكية.. روسيا توجه ضربة قوية لـ أوكرانيا وتشل الهجوم المضاد

روسيا: الغرب حوّل أزمة أوكرانيا إلى مشكلة عالمية

اندلاع حريق هائل في إسرائيل.. والبدء في إجلاء المستوطنين

ترشيحاتنا

حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي من مالكها 2023

روسيا.. قوات الأمن تخلي برج تلفزيون "أوستانكينو" بسبب وجود قنبلة

بعثة الحج المصرية: نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات

حرب نووية تقترب.. كوريا الشمالية تدق ناقوس الخطر

أحمد موسى يكشف مفاجأة حول عقار سيدي بشر المنكوب.. فيديو

بعد تمرد فاجنر.. CNN: المسئولون الأمريكيون شعروا بقلق كبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل العيد.. فوائد زيت الثوم للبشرة

عيد الأضحى 2023 .. شاهد حقيقة إهداء شركة خرفان وماعز إلى موظفيها

علامات تدل على تلف اللحوم المجمدة

أكلات تحدّ من الجلطات.. تعرف عليها

فيديو

سر اعتزال فنانة شهيرة | موقف خلاها تصلي وتصوم 12 سنة وتعمل 11عمرة

أحمد حلمي يطرح أغنية أوووه من مسرحية ميمو.. فيديو

سنين شايلني وفي ضهري.. تعليق مؤثر من مريم الخشت لخطيبها.. شاهد

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ