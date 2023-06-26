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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعثة الحج المصرية: نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات

بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية

أتمت غرفة عمليات بعثة الحج المصرية الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، بنجاح خطة تصعيد حجاج القرعة الى صعيد عرفات الطاهر؛ لأداء الركن الأعظم من الحج.


وتلقت الغرفة إخطارات من كافة مسئولي عملية التصعيد، بوصول جميع الحافلات التى تقل الحجاج المصريين الى مخيماتهم بعرفات.


وقام أطباء قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المرافقين لبعثة القرعة، بالتنسيق مع البعثة الطبية، بتصعيد الحجاج المرضى المحجوزين بمستشفيات مكة المكرمة الى جبل عرفات بواسطة سيارات الاسعاف؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية.


وتتمتع مخيمات حج القرعة بعرفات، هذا العام بموقع متميز يتوسطه مواقف للحافلات، وسيساعد بمشيئة الله على سرعة نفرة الحجيج من عرفات الى المزدلفة.


ومن المقرر أن يستقل الحجاج الحافلات عقب أذان عصر غد بساعة ونصف، استعدادا للنفرة الى المزدلفة عقب صلاة المغرب مباشرة.


وتابع مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية لهذا العام تصعيد حجاج السياحة والتضامن واطمئن على سير خطة التصعيد بشكل منتظم كما هو مقرر.

بعثة الحج المصرية: نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات

بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية
بعثة الحج المصرية

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بعثة الحج المصرية: نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات

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