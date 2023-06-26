فيديو مدهش..طفل يتسلل إلى غرفة شقيقه منتصف الليل لهذا السبب

تقوية أوصال العلاقة بين الأشقاء خاصة المتقاربين في العمر أمر هام يعمل على تحقيقه كل أم وأب، كما أنهم يفرحوا إذا كانت العلاقة قوية بين أولاهم بدون مجهود كبير.

أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الاثنين، ووصف بـ “المدهش” قيام طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بالتسلل منتصف الليل إلى غرفة شقيقه البالغ من العمر عامين ليلا.

فيديو مدهش

وبعد انتشار مقطع الفيديو، أوضحت الأم تيفاني أشلي هال، 32 عاما أن طفلها الأكبر شجع أخيه على الخروج من سريره حتى يتمكنوا من مواصلة اللعب كما اعتادا.

وأضافت الأم: “عندما شاهدت الفيديو في كاميرات المراقبة، تأثرت كثيرا بالحب الذي ينمو بين طفلي فيه، لدرجة أنني تركتهما يلعبون لمدة نصف ساعة، كان حلو جدا”.

وتابعة الأم التي تعيش في تورنتو بكندا مع عائلتها: “انا وزوجي نعلم أولادنامدى أهمية أن نحب بعضنا البعض، وأن نحمي دائما بعضنا البعض، ففي نهاية كل يوم لا يوجد أحد أقرب إليك من العائلة”.