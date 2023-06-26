"سيد الدمى" بالكرملين يحث بوتين على إنهاء نشاط مجموعة فاجنر في روسيا

حث كبير الاستراتيجيين السابق للرئيس فلاديمير بوتين على إنهاء نشاط مجموعة فاجنر في روسيا بعد تمرد يفجيني بريجوجين المجهض، محذرا من أنها تتدخل في سلسلة القيادة.

وقال فلاديسلاف سوركوف، الذي كان يعرف في السابق باسم “سيد الدمى” في الكرملين من قبل الأصدقاء والأعداء على حد سواء، إن “الشركات العسكرية الخاصة كانت فكرة مستوردة من الولايات المتحدة، تم إنشاؤها للانخراط في حروب بالوكالة”.

وأضاف سوركوف ، الذي غادر الكرملين في عام 2020: “كيف يمكن لوحدة عسكرية أن تكون خاصة في فهمنا؟.. هذا يتعارض تماما مع الثقافة السياسية والإدارية والعسكرية الروسية”.

وقال إن مثل هذه الجماعات تخاطر بتحويل روسيا إلى “نوع من المنطقة القبلية الأوراسية” بينما تقسم قيادة القوات المسلحة حتى أثناء قتالها في أوكرانيا.