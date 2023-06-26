الأهلي يوثق عقود تجديد لاعبيه الشحات وربيعة وياسر

أغلقت إدارة الأهلي كل الملفات الخاصة بتجديد عقود لاعبيها التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري لتتفرغ لصفقات فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ونجح أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم في تجديد تعاقد حسين الشحات لمدة ثلاث مواسم بشكل رسمي وياسر ابراهيم ورامي ربيعه لمدة موسمين حتى 2025.

وترك أمير توفيق موقف أيمن اشرف مدافع الفريق لمحمود الخطيب رئيس النادي والمكلف بالأشراف علي قطاع الكرة لتقديره الشديد للاعب، خاصة في ظل تأكيد السويسري مارسيل كولر المدير الفني بعدم الحاجة الفنية لجهودة.

وقامت الإدارة الحمراء بوضع العقود علي السيستم الخاص بإتحاد الكرة أمس لتوثيقها بشكل رسمي وتم دفع الرسوم الخاصة بها.