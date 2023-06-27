عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذفها فورا .. تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب من هذه النسخة

تحذير عاجل لجميع
تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب من هذه النسخة

خدعة جديدة أثارت قلقا كبيرا بين مستخدمي واتساب، وراح ضحيتها الكثيرين؛ وذلك بعد انتشار “رسالة مزيفة” استطاعت أن تخترق جميع بيانات المستخدمين، والوصول للحسابات البنكية وسرقتها. 

 

وانتشرت الرسالة عبر نسخة مزيفة من تطبيق الدردشة واتساب يستخدمها أعداد كبيرة من المستخدمين، تسمى بـ “واتساب الوردي” Pink WhatsApp ، وهي نسخة خطيرة للغاية حيث يتم اختراق المستخدمين من خلالها بزعم توفير ميزات مختلفة عن النسخة الأصلية. 

 

وبحسب صحيفة India Today فإن خبراء للأمن السيبراني حذروا من استخدام وتحميل تطبيق Pink WhatsApp “واتساب الوردي”، كونه نسخة مزيفة يتم بها خداع المستخدمين، حيث يجب يجب تنزيل WhatsApp واتساب فقط من مصادر مشروعة مثل متجر Google Play لهواتف أندرويد ومتجر App Store لهواتف آيفون.     

وحذر الخبراء من عدم النقر من على روابط من مصادر غير معروفة، وإذا تلقيت رسالة من شخص لا تعرفه تحتوي على رابط ، فلا تنقر عليه، حتى إذا بدت الرسالة وكأنها من شخص تعرفه ، فكن حذرًا قبل النقر على أي روابط. 

 

 كما يجب الحذر بشأن المعلومات التي تشاركها عبر الإنترنت، فلا يجب أن تشارك معلوماتك الشخصية أو المالية عبر الإنترنت ، مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو كلمات المرور أو تفاصيل بطاقة الائتمان، كما يمكن للمحتالين استخدام هذه المعلومات لسرقة هويتك أو ارتكاب عملية احتيال.

واتساب مستخدمى واتسآب Pink WhatsApp واتسآب الوردى اختراق بيانات المستخدمين WhatsApp سرقة الحسابات البنكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

جروح وكسور.. إصابة مصطفى وزيري الأمين العام للآثار وابنته في حادث

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عرفة .. وعدد ساعات الصوم

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

هل تأخذ الحائض ثواب الصائمين يوم عرفة؟.. 10 عبادات تعوضها عنه

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

ترشيحاتنا

هل يجوز صيام يوم عرفة منفردا ؟ الإفتاء تحسم.. وصومه مكروه لهذا الشخص

رئيس الوزراء بملابس الإحرام استعدادا لأداء مناسك الحج |شاهد

بث مباشر.. حجاج بيت الله يتوافدون على جبل عرفات لأداء صلاة الفجر

رواد تويتر يدشنون أدعية بهاشتاج يوم عرفة | شاهد

دعاء يوم عرفة لتفريج الهم والضيق.. واظب عليه حتى غروب الشمس

سمير مرقص لـ«الشاهد»: الأقباط أصابهم القلق والتوتر بعد وصول الإخوان للحكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم البعبع

الأساتذة و100 سنة غناء| قصة أزمة بين علي الحجار ومدحت صالح قد تصل للقضاء

إحدى حائزات نوبل.. محطات متنوعة من حياة الكاتبة بيرل باك|تفاصيل

%1 فقط يمكنهم اكتشاف الابتسامة المخفية في صورة الوهم البصري

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ