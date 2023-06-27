نشرة المرأة والصحة.. تنظيف الممبار باستخدام البيكنج بودر.. تناول الكبدة النية يسبب أمراضا خطيرة.. فوائد أكل لحم الجمال في عيد الأضحى

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

بالدولار والمصري.. تعرف على سعر فستان مي عمر في زفاف ابنة خالد صلاح



شاركت النجمة مي عمر متابعيها صور خلال حضورها حفل زفاف ابنة الإعلامي خالد صلاح، وقد ظهرت مي عمر بإطلالة ناعمة وجذابة.

جمال شعبان يحذر من الإفراط في هذه الأطعمة خلال العيد



كشف الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، أن مخاطر زيادة اليوريك أسيد في جسم الإنسان.



تحذير .. تناول الكبدة النية يسبب أمراض خطيرة



يعتبر تناول الكبدة له فوائد عظيمة، وذلك لأنها غنيه بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، مثل الحديد و B12 وفيتامين A والنحاس.



خفيفة وسريعة الهضم.. تعرف على فوائد لحم الجمال في عيد الأضحى



تبقى ساعات ويبدأ عيد الأضحى، وقد يسعى البعض للتضحية بالجمال؛ حيث أن لحوم الجمال من اللحوم الخفيفة على المعدة، والتي لها فوائد عظيمة، نظرا لسهولة هضمها أيضا.



كلها وهي سخنة.. فوائد تناول الكبدة بعد الذبح مباشرة



مع اقتراب عيد الاضحى وذبح الأضاحي فنجد ان البعض بفضلون تناول الكبدة نية بعد الذبح مباشرة، لفوائد تناولها على هذه الحالة فهل الأمر حقيقة ام خرافات.

مفاجأة.. فاكهة تمنع من نمو الأورام السرطانية



تعتبر الفراولة من الفواكهة اللذيذة والشهية، والتي يحبها الاطفال والكبار، وقد توصلت دراسة حديثة أجراها مجموعة من الباحثين في روسيا، أن فاكهة الفراولة لها فوائد صحية متعددة منها تقليل الوزن الزائد.





جمال شعبان يضع روشتة للسيطرة على ضربات القلب السريعة



كشف الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، عن أسباب سرعة ضربات القلب التي قد تحدث في بعض الأوقات.

فعال وسريع.. كيف يمكنك تنظيف الممبار بإستخدام البيكنج بودر ؟



يعتبر تنظيف الممبار تحدى كبير لكل سيدة؛ حيث أنه من الأكلات الشهيرة في عيد الأضحى، ولكن تنظيفه وتحضيره أمر قد يكون شاقا بالنسبة للبعض.